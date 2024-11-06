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Головна вибори у США Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News

Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News

Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
17:22
вибори у США Джо Байден

Президент США Джо Байден планує зателефонувати та привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах

Зміст

Про це повідомляє NBC News.

За інформацією від офіційного представника Білого дому, Джо Байден планує найближчим часом зателефонувати Дональду Трампу та публічно обговорити результати виборів. 

"Підхід Байдена до перемоги Трампа полягатиме в тому, щоб зробити все те, чого не зробив Трамп у 2020 році. Подзвонити, щоб привітати його, запросити до Білого дому та відвідати інавгурацію", - йдеться у повідомленні.

Своє звернення до Трампа також готує Камала Гарріс.

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
Теги:
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Світ
вибори
політика
Джо Байден
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
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