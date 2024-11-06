Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News

Про це повідомляє NBC News.

За інформацією від офіційного представника Білого дому, Джо Байден планує найближчим часом зателефонувати Дональду Трампу та публічно обговорити результати виборів.

"Підхід Байдена до перемоги Трампа полягатиме в тому, щоб зробити все те, чого не зробив Трамп у 2020 році. Подзвонити, щоб привітати його, запросити до Білого дому та відвідати інавгурацію", - йдеться у повідомленні.

Своє звернення до Трампа також готує Камала Гарріс.