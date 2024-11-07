"Домовилися підтримувати діалог і розвивати співпрацю": Зеленський провів розмову з Трампом
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який здобув перемогу на президентських виборах у США
Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.
"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - йдеться у повідомленні.
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Зеленський зазначив, що вони з Трампом домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Президент наголосив, що сильне й непохитне лідерство США "є життєво важливим для світу і для справедливого миру".
- 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
- Згодом Зеленський у вечірньому зверненні позитивно висловився щодо перемоги Дональда Трампа. Він зазначив, що "ми маємо потенціал для міцнішої співпраці".
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