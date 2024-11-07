"Домовилися підтримувати діалог і розвивати співпрацю": Зеленський провів розмову з Трампом

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський зазначив, що вони з Трампом домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Президент наголосив, що сильне й непохитне лідерство США "є життєво важливим для світу і для справедливого миру".