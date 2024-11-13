Трамп обрав майбутнього посла США в Ізраїлі

Про це пише Reuters.

Хакабі був активним прихильником Ізраїлю протягом усієї своєї політичної кар’єри та давнім захисником єврейських поселень на окупованому Західному березі. Колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Хакабі вів щотижневе телешоу Fox News протягом шести років, закінчуючи 2015 роком.

Євангелісти є переважною проізраїльською частиною бази Трампа і значною мірою проголосували за нього на виборах 5 листопада.

Оголошення Трампа про номінацію негайно викликало похвалу з боку високопоставлених ізраїльських чиновників, але, ймовірно, було розкритиковане палестинцями, чию націоналістичну ініціативу Хакабі знеславив у минулому.

Видання пише, що 69-річний Хакабі обійме одну з найбільш важливих дипломатичних посад у Вашингтоні в той час, коли Ізраїль бореться з ХАМАСом у Газі та збройним угрупованням "Хезболла" в Лівані.