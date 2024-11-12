"Доки не буде досягнуто цілей війни": очільник міноборони Ізраїлю Кац відкинув можливість мирного врегулювання конфлікту з "Хезболлою"

Про це інформує The Times of Israel.

Він наголосив, що в умовах поточної ситуації не може бути мови ані про перемир'я, ані про паузи в бойових діях.

На його переконання, наступальні дії Ізраїлю "повинні продовжуватися, щоб послабити потенціал Хезболли і досягти плодів перемоги".

Кац також зауважив, що Ізраїль не дасть згоди на жодні угоди, які не гарантують право країни на застосування сили для забезпечення своєї безпеки.

За його словами, серед основних цілей війни - роззброєння "Хезболли", витіснення її з території за річку Літані та забезпечення безпеки для жителів північних районів Ізраїлю, аби ті без перешкод змогли повернутися додому.

"Ми будемо продовжувати наносити удари по "Хезболлі" з повною силою до тих пір, поки цілі війни не будуть досягнуті. Ізраїль не погодиться на жодні домовленості, які не гарантують його право самостійно застосовувати силу і запобігати тероризму, забезпечуючи досягнення цілей війни в Лівані", - підсумував він.