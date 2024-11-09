ЦАХАЛ знищив пускові установки "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення пускових установок руху "Хезболла" у Лівані, з яких бойовики обстрілювали ізраїльські міста
Про це інформує ЦАХАЛ.
Вказано, що на основі даних розвідки армія оборони Ізраїлю знищила пускові установки у Лівані, з яких "Хезболла" атакувала ізраїльські міста Акко і Ахіхуда.
Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах "Хезболли" поблизу міста Тир на півдні Лівану та численних складах зброї та об'єктах терористичної інфраструктури.
"Ці удари є частиною постійних зусиль ЦАХАЛу, спрямованих на демонтаж і деградацію потенціалу "Хезболли", а також на обмеження можливостей організації відновити його", - йдеться у повідомленні.
- 26 жовтня ЦАХАЛ заявив про завершення нічних авіаударів по іранських військових об'єктах, додавши, що Іран заплатив ціну за свої напади на Ізраїль в останні місяці.
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