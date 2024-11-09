ЦАХАЛ знищив пускові установки "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль

Про це інформує ЦАХАЛ.

Вказано, що на основі даних розвідки армія оборони Ізраїлю знищила пускові установки у Лівані, з яких "Хезболла" атакувала ізраїльські міста Акко і Ахіхуда.

Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах "Хезболли" поблизу міста Тир на півдні Лівану та численних складах зброї та об'єктах терористичної інфраструктури.

"Ці удари є частиною постійних зусиль ЦАХАЛу, спрямованих на демонтаж і деградацію потенціалу "Хезболли", а також на обмеження можливостей організації відновити його", - йдеться у повідомленні.