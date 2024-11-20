Трамп висунув на міністерку освіти співзасновницю реслінгового промоушену WWE Лінду Мак-Мен

Про це пише АВС News.

"На посаді міністра освіти Лінда буде невтомно боротися за те, щоб розширити Choice до кожного штату в Америці і дати батькам можливість приймати найкращі рішення щодо освіти для своїх сімей", - написав Трамп у соцмережах.

Пріоритетами Трампа в галузі освіти в його політичній платформі Agenda47 включають відновлення і розширення батьківських прав і батьківського контролю.

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Мак-Мен є головою партії America First Action. Посадовиця також була великим донором передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Крім цього, вона входить до ради директорів соціальної медіаплатформи Трампа - Truth Social.

Мак-Мен також є дружиною колишнього генерального директора World Wrestling Entertainment (WWE) Вінса Мак-Мена. Вони разом заснували WWE у 1980 році.