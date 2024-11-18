Трамп обрав на посаду глави Федеральної комісії звʼязку критика техногігантів Брендана Карра

Про це Карр повідомив у соцмережі Х із посиланням на заяву Трампа, а також про це інформує Reuters.

Обраний президент США стверджує, що Карр є "борцем за свободу слова", який виступав проти "регуляторного законодавства, що придушувало свободи американців і стримувало економічне зростання".

Reuters пише, що 45-річний Карр наразі є головним республіканцем у Федеральній комісії звʼязку, що регулює телекомунікації. Він, зокрема, критикував рішення FCC не завершувати виділення майже $900 млн субсидій для підрозділу супутникового інтернету Starlink SpaceX Ілона Маска, програму міністерства торгівлі з розвитку інфраструктури широкосмугового зв'язку на $42 млрд і телекомунікаційну політику Байдена.

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Минулого тижня Карр у листі до Facebook (Meta), Alphabet (Google), Apple і Microsoft звинуватив компанії в цензурі американців. Згодом він заявив, FCC має "відновити права на свободу слова для звичайних американців".

Водночас такий лист прокоментував сенатор-демократ Ед Маркі. За його словами, повідомлення Карра означає, що "регулятор неявно погрожує приватним компаніям за їхні висловлювання, і що Комісія при Трампі готова стати Федеральною комісією з цензури".

Інформаційне агентство додає: майбутній глава FCC критикував дії Disney, ABC, Comcast, NBC, Paramount Global, CBS і висловлював думку, що канали можуть втратити ліцензії Федеральної комісії звʼязку. Зокрема Карр розкритикував NBC за появу віцепрезидентки Камали Гарріс у "Суботньому вечорі в прямому ефірі" "безпосередньо перед виборами".

Тоді Трамп також подав до суду на CBS через інтервʼю Гарріс у програмі "60 хвилин".