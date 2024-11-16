Наймолодша в історії: Трамп призначив прессекретаркою Білого дому 27-річну Керолайн Лівітт

Про це інформує Reuters.

За словами радників обраного президента, Левітт завоювала прихильність Трампа своїм рішучим виступам на його захист у медіа.

"Я абсолютно впевнений, що вона досягне успіху на трибуні і допоможе донести до американського народу наше послання "Зробимо Америку знову великою", - сказав Трамп.

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Левітт стане наймолодшою прессекретаркою в історії Білого дому з 1969 року, коли президент Річард Ніксон призначив на цю посаду 29-річного Рона Зіглера.

Під час минулої каденції Трампа, Левітт була помічницею тодішнього прессекретаря. Згодом вона стала директоркою з комунікацій представника республіканців у США Еліс Стефанік.

У 2022 році Левітт балотувалася до Палати представників США від штату Нью-Гемпшир, вигравши республіканські праймеріз, втім на загальних виборах вона програла демократу Крісу Паппасу.

Згодом вона приєдналася до кампанії Трампа у 2024 році і була головним речником перехідної команди новообраного президента.