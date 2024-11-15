Трамп висунув на міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який закликав не вакцинувати дітей

Про це він написав у Х.

"Я радий оголосити Роберта Ф. Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я та соціальних служб Сполучених Штатів (HHS). Занадто довго американців розчавлювали промислово-продовольчий комплекс і фармацевтичні компанії, які займалися обманом та дезінформацією, коли справа стосувалася охорони здоров’я. Безпека та здоров’я всіх американців є найважливішою роллю будь-якої адміністрації, і HHS відіграватиме велику роль у забезпеченні захисту кожного від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних продуктів і харчових добавок, які сприяють величезній кризі охорони здоров'я в цій країні. Пан Кеннеді відновить ці агенції до традицій наукового дослідження Золотого стандарту та маяків прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних захворювань і знову зробити Америку великою та здоровою!" - наголосив Трамп.

В інтерв’ю 2023 року Кеннеді сказав, що "не існує вакцини, яка була б безпечною та ефективною", і сказав Fox News, що він досі вірить у давно розвінчану думку про те, що вакцини можуть викликати аутизм, передає АР.

У 2021 році Кеннеді закликав людей протидіяти вказівкам мінохорони здоров'я щодо того, коли дітям слід робити щеплення.

"Я бачу, як на пішохідній стежці хтось несе маленьку дитину, і кажу йому, краще не робити їм щеплення", — сказав Кеннеді.