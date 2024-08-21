У разі перемоги на виборах Трамп обіцяє Роберту Кеннеді-молодшому посаду у Білому домі, якщо той вийде з перегонів
Дональд Трамп заявив, що буде відкритий для того, щоб Роберт Френсіс Кеннеді-молодший відігравав роль у його адміністрації у разі перемоги на виборах, якщо незалежний кандидат вийде з перегонів у 2024 році та підтримає колишнього президента
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Він мені подобається і я його поважаю. Він геніальний хлопець. Він дуже розумний хлопець. Я знаю його дуже давно. Я не знав, що він думає про вихід, але якщо він думає про вихід, я, звичайно, готовий до цього", — сказав Трамп.
Коментарі Трампа прозвучали після того, як напарниця Кеннеді Ніколь Шанахан заявила в подкасті, що передвиборча кампанія Кеннеді розглядає можливість вийти з перегонів і підтримати Трампа. Вона описала це рішення як покликане зменшити "ризик" того, що віцепрезидентка Камала Гарріс переможе.
Трамп сказав, що йому б "подобалася ця підтримка, тому що мені завжди подобався" Кеннеді.
Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість призначення Кеннеді на якусь посаду у своїй адміністрації, якщо переможе в листопаді, Трамп відповів, що "ймовірно, буде".
Колишній президент також применшив потенційну негативну реакцію з боку республіканців на призначення Кеннеді, який зайняв ряд прогресивних позицій.
"Мені подобаються розумні люди, а я подобаюся республіканцям", — сказав Трамп.
- Кандидат у президенти США й ексочільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом.
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