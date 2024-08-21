У разі перемоги на виборах Трамп обіцяє Роберту Кеннеді-молодшому посаду у Білому домі, якщо той вийде з перегонів

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Він мені подобається і я його поважаю. Він геніальний хлопець. Він дуже розумний хлопець. Я знаю його дуже давно. Я не знав, що він думає про вихід, але якщо він думає про вихід, я, звичайно, готовий до цього", — сказав Трамп.

Коментарі Трампа прозвучали після того, як напарниця Кеннеді Ніколь Шанахан заявила в подкасті, що передвиборча кампанія Кеннеді розглядає можливість вийти з перегонів і підтримати Трампа. Вона описала це рішення як покликане зменшити "ризик" того, що віцепрезидентка Камала Гарріс переможе.

Трамп сказав, що йому б "подобалася ця підтримка, тому що мені завжди подобався" Кеннеді.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість призначення Кеннеді на якусь посаду у своїй адміністрації, якщо переможе в листопаді, Трамп відповів, що "ймовірно, буде".

Колишній президент також применшив потенційну негативну реакцію з боку республіканців на призначення Кеннеді, який зайняв ряд прогресивних позицій.

"Мені подобаються розумні люди, а я подобаюся республіканцям", — сказав Трамп.