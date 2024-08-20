Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах може зробити Маска своїм радником: той відреагував

Про це пише Reuters.

Журналісти запитали Трампа, чи розглядає він питання призначення Маска своїм радником.

"Він дуже розумний хлопець. Я, безумовно, зробив би це. Він геніальний хлопець", - відповів лідер республіканців.

Крім того, він заявив, що у випадку своєї перемоги на виборах розгляне можливість скасування податкового кредиту на купівлю електромобілів. За його словами, це "не дуже добре".

Трамп запевнив, що має намір скасувати правила, запроваджені адміністрацією чинного лідера США Джо Байдена, які змушують автовиробників виробляти більше електромобілів. Разом з цим він заявив, що не ухвалюватиме жодних остаточних рішень.

Пізніше Ілон Маск опублікував у своїй мережі Х фото, де він стоїть за трибуною із підписом "Департамент ефективності уряду".

"Я готовий служити", - підписав твіт американський бізнесмен.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024