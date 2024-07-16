Ілон Маск пообіцяв виділяти по $45 млн на місяць політгрупі Трампа для підтримки його виборчої кампанії, - WSJ
Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, для підтримки його виборчої кампанії
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Заплановане Маском фінансування може дати Трампу перевагу у зборі коштів над президентом Джо Байденом, який останнім часом відчуває брак фінансової підтримки від донорів.
Серед інших великих донорів групи America PAC, яка працює над залученням виборців до голосування, - Джо Лонсдейл з Palantir, а також криптовалютні мільярдери Кемерон та Тайлер Вінклвосс.
Згідно з останнім звітом Федеральної виборчої комісії, за другий квартал America PAC зібрала 8,8 млн доларів, витратила 7,8 млн доларів та на початок липня мала близько 1 мільйона доларів готівки на руках.
Маск, який зробив свою пожертву лише у липні, не згадується у звіті, який охоплює період з 22 травня до кінця червня.
Лонсдейл пожертвував 1 мільйон доларів через свою компанію Lonsdale Enterprises Inc., а близнюки Вінклвосс пожертвували по 250 тисяч доларів.
Також до списку донорів потрапили Джо Крафт, виконавчий директор Alliance Resource Partners, який пожертвував 1 мільйон доларів, а також Дуглас Леоне з Sequoia Capital і Джеймс Ляуто, ресторатор з Флориди, які також пожертвували по 1 мільйону доларів.
- На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа.
- Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.53Продаж 45.31
- Актуальне
- Важливе