Ілон Маск пообіцяв виділяти по $45 млн на місяць політгрупі Трампа для підтримки його виборчої кампанії, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Заплановане Маском фінансування може дати Трампу перевагу у зборі коштів над президентом Джо Байденом, який останнім часом відчуває брак фінансової підтримки від донорів.

Серед інших великих донорів групи America PAC, яка працює над залученням виборців до голосування, - Джо Лонсдейл з Palantir, а також криптовалютні мільярдери Кемерон та Тайлер Вінклвосс.

Згідно з останнім звітом Федеральної виборчої комісії, за другий квартал America PAC зібрала 8,8 млн доларів, витратила 7,8 млн доларів та на початок липня мала близько 1 мільйона доларів готівки на руках.

Маск, який зробив свою пожертву лише у липні, не згадується у звіті, який охоплює період з 22 травня до кінця червня.

Лонсдейл пожертвував 1 мільйон доларів через свою компанію Lonsdale Enterprises Inc., а близнюки Вінклвосс пожертвували по 250 тисяч доларів.

Також до списку донорів потрапили Джо Крафт, виконавчий директор Alliance Resource Partners, який пожертвував 1 мільйон доларів, а також Дуглас Леоне з Sequoia Capital і Джеймс Ляуто, ресторатор з Флориди, які також пожертвували по 1 мільйону доларів.