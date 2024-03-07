Маска спростував закиди у фінансуванні кампанії Трампа
Мільярдер Ілон Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа
Видання The New York Times напередодні повідомило, що Дональд Трамп, який терміново шукає грошові вливання для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся в неділю, 3 березня, в Палм-Біч з Ілоном Маском і кількома заможними донорами-республіканцями.
Наразі незрозуміло, чи планує Маск витратити частину своїх статків на користь Трампа. Але його нещодавні пости в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає вкрай важливим, щоб Байден зазнав поразки в листопаді — і люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили, що це дійсно його думка.
Ілон Маск оперативно відповів на закиди у мережі X.
"Щоби внести ясність, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", – наголосив він.
- Наприкінці лютого стало відомо, що Маск у вересні минулого року таємно відвідував Білий дім, щоб обговорити з американськими чиновниками перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту.
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