Маск у вересні таємно відвідував Білий дім: адміністрація Байдена пояснила причину візиту
Мільярдер Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідував Білий дім, щоб обговорити з американськими чиновниками перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту
Про це повідомляє NBC News.
У журналі відвідування Білого дому йдеться про те, що його зустріч відбулася в західному крилі комплексу, і що з ним також був присутній Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики Tesla. Згідно з протоколами, його зустріч у Білому домі відбулася о 16:00.
Раніше того ж дня Маск та інші керівники технологічної галузі зустрілися із законодавцями та журналістами на Капітолійському пагорбі на саміті зі штучного інтелекту.
Білий дім заявив, що на зустрічі йшлося про штучний інтелект. У Вашингтоні також підтвердили, що це був єдиний візит Маска за час президентства Джо Байдена, також зазначається, що президент не зустрічався з мільярдером.
Представник Білого дому Робін Паттерсон заявила ця зустріч "була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства".
"Адміністрація Байдена-Харріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена публіці", - сказала Паттерсон.
Відзначимо, що Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії.
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