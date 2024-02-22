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Маск у вересні таємно відвідував Білий дім: адміністрація Байдена пояснила причину візиту

22 лютого, 2024 четвер
05:59
Світ Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідував Білий дім, щоб обговорити з американськими чиновниками перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту

Про це повідомляє NBC News.

У журналі відвідування Білого дому йдеться про те, що його зустріч відбулася в західному крилі комплексу, і що з ним також був присутній Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики Tesla. Згідно з протоколами, його зустріч у Білому домі відбулася о 16:00.

Раніше того ж дня Маск та інші керівники технологічної галузі зустрілися із законодавцями та журналістами на Капітолійському пагорбі на саміті зі штучного інтелекту.

Білий дім заявив, що на зустрічі йшлося про штучний інтелект. У Вашингтоні також підтвердили, що це був єдиний візит Маска за час президентства Джо Байдена, також зазначається, що президент не зустрічався з мільярдером.

Представник Білого дому Робін Паттерсон заявила ця зустріч "була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства".

"Адміністрація Байдена-Харріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена публіці", - сказала Паттерсон.

Відзначимо, що Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії.

  • 13 лютого стало відомо, що Маск заявив, що президент Росії Володимир Путін у жодному разі не може програти у російсько-українській війні. Він також виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні
  • 15 лютого повідомлялось, що Соціальна мережа Х, яка належить Ілону Маску, продає свою синю "галочку" терористам із Хезболли, російським державним ЗМІ і не лише.
  • 20 лютого стало відомо, що Ілон Макс вважає, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з РФ ще рік тому. Він підтримав думку, що США має припинити надавати військову допомогу Україні.
  • 21 лютого депутат норвезького парламенту висунув кандидатуру Маска на Нобелівську премію миру.
Теги:
штучний інтелект
Джо Байден
Ілон Маск
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