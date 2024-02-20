"Мирну угоду потрібно було укладати рік тому": Маск підтримав думку, що США слід припинити військову допомогу Україні

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Бізнесмен прокоментував допис американського блогера Wall Street Silver, який заявив, що Україна "програла цю війну", тож, мовляв, мусить погодитися на ультиматуми Москви та окупацію частини своєї території.

"Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги. $60 млрд від США для України не змінять фактів. Росія збирається зберегти Крим і частину східної України", - написав блогер.

На це американський бізнесмен підтримав дописувача і заявив, що "питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята".

На думку Маска, мирну угоду між Києвом і Москвою потрібно було укладати рік тому.

"Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем ​​слабшає", - зазначив мільярдер.