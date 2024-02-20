"Мирну угоду потрібно було укладати рік тому": Маск підтримав думку, що США слід припинити військову допомогу Україні
Американський мільярдер Ілон Макс вважає, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з РФ ще рік тому. Він підтримав думку, що США має припинити надавати військову допомогу Україні
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).
Бізнесмен прокоментував допис американського блогера Wall Street Silver, який заявив, що Україна "програла цю війну", тож, мовляв, мусить погодитися на ультиматуми Москви та окупацію частини своєї території.
"Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги. $60 млрд від США для України не змінять фактів. Росія збирається зберегти Крим і частину східної України", - написав блогер.
На це американський бізнесмен підтримав дописувача і заявив, що "питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята".
На думку Маска, мирну угоду між Києвом і Москвою потрібно було укладати рік тому.
"Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем слабшає", - зазначив мільярдер.
- Напередодні Ілон Маск заявив, що президент Росії Володимир Путін у жодному разі не може програти у російсько-українській війні. Він також виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.02Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе