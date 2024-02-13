Маск заявив, що Путін не може програти у війні та виступив проти ухвалення допомоги Україні
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Росії Володимир Путін у жодному разі не може програти у російсько-українській війні. Він також виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні
Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова Маска під час форуму X Spaces, у якому також брали участь противники ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.
За словами Маска, "немає жодного шансу", що президент РФ Володимир Путін може програти у війні в Україні. Таким чином він погодився з коментарем одного зі спікерів, який заявив, що ті, хто очікує на українську перемогу, "живуть у світі фантазій".
Крім того, Маск висловив сподівання, що американці зв'яжуться зі своїми конгресменами щодо допомоги Україні.
"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні", - заявив американський мільярдер.
Маск також сказав, що його іноді звинувачують у тому, що він захищає Путіна, але назвав це звинувачення "абсурдним". Він сказав, що його компанії, "напевно, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший".
Втім, на думку Маска, на російського президента чинять тиск, щоб він довів війну до кінця, оскільки "якщо він відступить, його вб'ють".
Американський мільярдер сказав, що він зацікавлений у тому, щоб "зупинити загибель людей по обидва боки війни", але не думає, що це можна зробити шляхом усунення Путіна.
"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", - зазначив Маск, додавши, що така людина, швидше за все, буде "ще більш жорсткою, ніж Путін".
- 12 лютого Ілон Маск у соціальній мережі Х висміяв "історичні відступи" російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.
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