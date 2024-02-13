Маск заявив, що Путін не може програти у війні та виступив проти ухвалення допомоги Україні

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова Маска під час форуму X Spaces, у якому також брали участь противники ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.

За словами Маска, "немає жодного шансу", що президент РФ Володимир Путін може програти у війні в Україні. Таким чином він погодився з коментарем одного зі спікерів, який заявив, що ті, хто очікує на українську перемогу, "живуть у світі фантазій".

Крім того, Маск висловив сподівання, що американці зв'яжуться зі своїми конгресменами щодо допомоги Україні.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні", - заявив американський мільярдер.

Маск також сказав, що його іноді звинувачують у тому, що він захищає Путіна, але назвав це звинувачення "абсурдним". Він сказав, що його компанії, "напевно, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший".

Втім, на думку Маска, на російського президента чинять тиск, щоб він довів війну до кінця, оскільки "якщо він відступить, його вб'ють".

Американський мільярдер сказав, що він зацікавлений у тому, щоб "зупинити загибель людей по обидва боки війни", але не думає, що це можна зробити шляхом усунення Путіна.

"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", - зазначив Маск, додавши, що така людина, швидше за все, буде "ще більш жорсткою, ніж Путін".