Напав на Україну через горилу в зоопарку: Маск висміяв "історичні" фантазії Путіна в інтерв'ю Карлсону
Ілон Маск у соціальній мережі Twitter висміяв "історичні відступи" російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Кларксону
Про це Ілон Маск написав у Twitter.
Маск на своїй сторінці опублікував мем із кадрами з інтерв'ю та підписом, у якому Карлсон нібито запитує Путіна, чому РФ вторглася в Україну. На поставлене запитання диктатор РФ нібито почав шукати "історичні паралелі".
"Я до цього підходжу. Ось бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...", - заявив Путін у жартівливій репліці на картинці.
Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону
6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.
Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини.
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У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією.
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