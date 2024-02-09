Інтерв'ю Карлсону: Путін звинуватив Україну у відсутності бажання вести переговори

Про це він розповів в інтерв'ю Такеру Карлсону.

"Вони (переговори, - ред) досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі (у Стамбулі, - ред.), і вони були майже завершені. Але після того, як ми вивели наші війська з Києва інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця. Крім того, президент України законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Він підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією", - розповів Путін.

Далі він наголосив, що Україна тепер висуває умови на які Росія не погоджується.

"Ми знаємо, що він (президент України, - ред.) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?", - додав президент Росії.