Інтерв'ю Карлсону: Путін звинуватив Україну у відсутності бажання вести переговори
Володимир Путін підтвердив свою тезу, що Україна за підтримки США та Європи відмовилась від переговорів з Росією
Про це він розповів в інтерв'ю Такеру Карлсону.
"Вони (переговори, - ред) досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі (у Стамбулі, - ред.), і вони були майже завершені. Але після того, як ми вивели наші війська з Києва інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця. Крім того, президент України законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Він підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією", - розповів Путін.
Далі він наголосив, що Україна тепер висуває умови на які Росія не погоджується.
"Ми знаємо, що він (президент України, - ред.) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?", - додав президент Росії.
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