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Інтерв'ю Карлсону: Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України

9 лютого, 2024 п'ятниця
05:59
Війна з Росією Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ "не досягла цілей" у війні проти України

Про це він розповів в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Говорячи про війну проти України, Путін сказав, що Росія поки "не досягла цілей СВО", зокрема одна з них – це денацифікація, яка передбачає "заборону усіляких неонацистських рухів".

Також російський диктатор заявив, що "Україна почала війну, а мета Росії – припинити її".

Щодо питання окупації Росією Криму Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поверне Крим Україні задля досягнення миру.

В інтерв’ю Путін заявив, що Росія у 2014 році була "змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою".

Довідково. Такер Карлсон був одним з найбільш популярних телевізійних журналістів у США. Його шоу Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News дивилися близько п'яти мільйонів людей.

Як зазначає ВВС, він підтримував Дональда Трампа та ключові аспекти його внутрішньої політики – рішучу боротьбу із нелегальною міграцією, право на носіння зброї. Карлсон скептично ставиться до проблеми глобальної зміни клімату, ґендерної ідеології та інших леволіберальних ідей.

Він не цурається конспірологічних теорій і, зокрема, стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував США у підриві газопроводів "Північний потік".

У своєму шоу Карлсон регулярно обговорював пандемію коронавірусу, часом впадаючи у відверту конспірологію, і неодноразово повторював міркування Трампа про те, що на виборах 2020 року вкрали перемогу.

На думку деяких американських журналістів, саме ці твердження переповнили чашу терпіння власника Fox News, медіамагната Руперта Мердока: 24 квітня 2023 року Карлсона звільнили з телеканалу, хоча офіційно причину названо не було.

Проте Карлсон не розгубився і практично відразу ж завів власний бренд Tucker Carlson Network, який виходить в онлайн-ефір на власному сайті і веде прямі трансляції в соцмережі X.

У новому шоу Карлсона вже засвітилися великі політики правого штибу — угорський прем'єр Віктор Орбан, новий президент Аргентини Хав'єр Мілей і Дональд Трамп.

Теги:
Крим
Володимир Путін
окуповані території
США
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