Білий дім відреагував на ймовірне інтерв'ю пропагандиста Карлсона з Путіним

Про це він заявив на брифінгу.

"Я не буду випереджати інтерв’ю, яке ще не відбулося. Я вважаю, що це досить очевидно - всім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні - абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати", - сказав Кірбі.

Він також додав, що вважає за не потрібне ще одне інтерв’ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість.