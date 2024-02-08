Білий дім відреагував на ймовірне інтерв'ю пропагандиста Карлсона з Путіним
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент Росії Володимир Путін показав вже свою жорстокість, тому інтерв'ю колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона вважає непотрібним
Про це він заявив на брифінгу.
"Я не буду випереджати інтерв’ю, яке ще не відбулося. Я вважаю, що це досить очевидно - всім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні - абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати", - сказав Кірбі.
Він також додав, що вважає за не потрібне ще одне інтерв’ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість.
- 6 лютого Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Путіним, задля якого приїхав у Москву.
- Пізніше у Європейському Союзі запропонували ввести санкції проти Карлсона через інтерв’ю з Путіним.
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