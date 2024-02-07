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У ЄС пропонують запровадити санкції проти американського ведучого Карлсона через інтерв'ю з Путіним, - Newsweek

7 лютого, 2024 середа
17:07
Світ Такер Карлсон

У Європейському Союзі пропонують ввести санкції проти колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона через інтерв’ю з президентом РФ Володимиром Путіним

Про це повідомляє Newsweek.

Відомо, що цього тижня Карлсон відвідав Росію, аби взяти інтерв’ю у Путіна, а вчора, 6 лютого, заявив, що "незабаром" опублікує його.

Американський ведучий аргументував таке рішення тим, що нібито "більшість американців не мають уявлення, чому Путін вторгся в Україну або які його цілі зараз".

"Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна... Ми не заохочуємо вас погоджуватися з тим, що Путін може сказати в цьому інтерв’ю, але ми закликаємо вас подивитися його. Ви повинні знати якомога більше", - заявив він.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії та нинішній член Європейського парламенту Гай Верхофстадт сказав Newsweek, що інтерв'ю з Путіним може спричинити конфлікт між ЄС та американським ведучим.

"Оскільки Путін є військовим злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула його справу (проти Такера Карлсона, - ред.)", - додав він.

У матеріалі пояснюють, аби додати особу до списку санкцій, потрібно надати докази Службі зовнішніх справ ЄС на розгляд. Якщо їх визнають достатніми, справу передадуть на розгляд Європейській раді - органу, до якого входять лідери країн ЄС. Вони і прийматимуть остаточне рішення щодо запровадження обмежень.

"Він (Такер Карлсон, - ред.) більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки", - заявив колишній депутат Європарламенту Луїс Гарікано.

Урмас Пает, депутат Європарламенту, нагадав, що Путін не лише є президентом держави-агресора, а й особою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд. Також він звинувачується в геноциді й військових злочинах. Тому неправильно "надавати трибуну тому, хто обвинувачений у злочинах геноциду".

"Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед Міжнародним кримінальним судом. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії. Так от, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС", - зазначив Пает.

  • 6 лютого Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Путіним, задля якого приїхав у Москву.
Теги:
Росія
ЄС
Володимир Путін
Європарламент
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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