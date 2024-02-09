У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією

Така заява Юсова прозвучала в ефірі телемарафону.

"Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю – це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі й пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ", - сказав він.

Юсов назвав Путіна "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".

"Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоби здійснювати вплив на західну авдиторію, свідчить про те, що для них ця авдиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них є критично важливою", - додав представник ГУР.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини.

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