"Завзятий прихильник свободи слова": Ілона Маска висунули на Нобелівську премію миру
Депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен висунув кандидатуру американського мільярдера Ілона Маска на Нобелівську премію миру
Про це повідомляє Daily Mail.
Представник лібертаріанської "Партії прогресу" вважає Маска "завзятим прихильником свободи слова".
Також зазначається, що він висунув власника соцмережі X (Twitter) і засновника Tesla на премію за його "непохитний захист діалогу, свободи слова та (надання, - ред) можливості висловлювати свої погляди".
Згадав Нільсен і про Україну та відзначив Starlink Маска, зазначивши, що їх використовують Сили оборони, аби "спілкуватися, координувати та протистояти атаці з боку Росії".
На нагороду приймаються номінації від будь-кого, хто відповідає певним критеріям , включно з роботою в наукових колах чи уряді, а також від тих, хто отримував премії в минулому. До березня буде складено список кандидатів, а далі журі розгляне номінантів для оголошення в жовтні.
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