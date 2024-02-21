"Завзятий прихильник свободи слова": Ілона Маска висунули на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Daily Mail.

Представник лібертаріанської "Партії прогресу" вважає Маска "завзятим прихильником свободи слова".

Також зазначається, що він висунув власника соцмережі X (Twitter) і засновника Tesla на премію за його "непохитний захист діалогу, свободи слова та (надання, - ред) можливості висловлювати свої погляди".

Згадав Нільсен і про Україну та відзначив Starlink Маска, зазначивши, що їх використовують Сили оборони, аби "спілкуватися, координувати та протистояти атаці з боку Росії".

На нагороду приймаються номінації від будь-кого, хто відповідає певним критеріям , включно з роботою в наукових колах чи уряді, а також від тих, хто отримував премії в минулому. До березня буде складено список кандидатів, а далі журі розгляне номінантів для оголошення в жовтні.