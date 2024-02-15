Соцмережа X Маска продає сині "галочки" терористам із Хезболли й роспропагандистам, - Tech Transparency Project
Соціальна мережа Х, яка належить Ілону Маску, продає свою синю "галочку" терористам із Хезболли, російським державним ЗМІ і не лише
Про це йдеться у звіті Tech Transparency Project.
За інформацією Tech Transparency Project, Twitter приймала платежі від акаунтів, що включають лідерів Хезболли, хуситів та державні ЗМІ Ірану та Росії.
Підписки, які коштують 8 доларів на місяць, пропонують користувачам синю "галочку", яка раніше була доступна лише перевіреним користувачам, наприклад знаменитостям, та більш ефективне просування за алгоритмом соцмережі.
Як зазначається у звіті, незважаючи на те, що офіційні умови обслуговування Twitter забороняють людям та організаціям зі списку санкцій США здійснювати платежі на платформі, було виявлено 28 аккаунтів підсанкціонованих осіб з синьою "галочкою".
Серед таких облікових записів був лідер Хезболли Хасан Насралла. Він отримав "галочку" ще у листопаді минулого року. У соцмережі він часто публікує випуски новин та меми, які висміюють США та Ізраїль.
Також серед верифікованих "галочкою" акаунтів є хусити, які нещодавно почали нападати на американські та інші кораблі у Червоному морі. Вони почали платити Twitter цього місяця, всього за кілька тижнів після того, як Сполучені Штати заявили, що бойовиків включать до списку терористичних угруповань.
"Ми були здивовані, виявивши, що X надає преміумпослуги широкому колу груп, на які США наклали санкції за тероризм та іншу діяльність, що завдає шкоди національній безпеці. Це ще одна ознака того, що X втратила контроль над своєю платформою", - заявила Кеті Пол, директор Tech Transparency Project.
- 12 лютого Ілон Маск у соціальній мережі Х висміяв "історичні відступи" російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.
- А вже наступного дня виправився і заявив, що Путін у жодному разі не може програти у російсько-українській війні. Він також виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.78 Купівля 37.78Продаж 38.34
- EUR Купівля 40.62Продаж 41.44
- Актуальне
- Важливе