Соцмережа X Маска продає сині "галочки" терористам із Хезболли й роспропагандистам, - Tech Transparency Project

Про це йдеться у звіті Tech Transparency Project.

За інформацією Tech Transparency Project, Twitter приймала платежі від акаунтів, що включають лідерів Хезболли, хуситів та державні ЗМІ Ірану та Росії.

Підписки, які коштують 8 доларів на місяць, пропонують користувачам синю "галочку", яка раніше була доступна лише перевіреним користувачам, наприклад знаменитостям, та більш ефективне просування за алгоритмом соцмережі.

Як зазначається у звіті, незважаючи на те, що офіційні умови обслуговування Twitter забороняють людям та організаціям зі списку санкцій США здійснювати платежі на платформі, було виявлено 28 аккаунтів підсанкціонованих осіб з синьою "галочкою".

Серед таких облікових записів був лідер Хезболли Хасан Насралла. Він отримав "галочку" ще у листопаді минулого року. У соцмережі він часто публікує випуски новин та меми, які висміюють США та Ізраїль.

Також серед верифікованих "галочкою" акаунтів є хусити, які нещодавно почали нападати на американські та інші кораблі у Червоному морі. Вони почали платити Twitter цього місяця, всього за кілька тижнів після того, як Сполучені Штати заявили, що бойовиків включать до списку терористичних угруповань.

"Ми були здивовані, виявивши, що X надає преміумпослуги широкому колу груп, на які США наклали санкції за тероризм та іншу діяльність, що завдає шкоди національній безпеці. Це ще одна ознака того, що X втратила контроль над своєю платформою", - заявила Кеті Пол, директор Tech Transparency Project.