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Маск задонатив значну суму у фонд, який підтримує Трампа, - Bloomberg

13 липня, 2024 субота
08:35
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні анонімні джерела.

Наразі точно невідомо, скільки задонатив Маск, але джерела схарактеризували внесок як значну суму.

"Цей крок підкреслює зростаючий вплив технологічного магната, який очолює індекс мільярдерів Bloomberg із статками 263,6 млрд доларів, і його зміну від самозваного незалежного політичного діяча, який казав, що вважає за краще триматися якомога далі від політики, на фігуру, яка регулярно використовує свою платформу X для підтримки правих поглядів і нападу на демократів", - йдеться у публікації Bloomberg.

Зазначається, що своєю пожертвою Маск хоче "залишити слід на політичному ландшафті США". 

Мільярдер ще публічно не підтримав жодного кандидата на виборах 2024 року, а на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах.

  • На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа.
Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
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