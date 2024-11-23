Українцям в Дії виплатили 119 млн грн нацкешбеку, отриманого за жовтень

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, станом на 22 листопада українцям на карту Національного кешбеку надійшли виплати за жовтень у розмірі понад 119 млн грн. Це втричі більше, ніж у вересні.

Федоров розповів, що найчастіше українці купували хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, м’ясо, косметичні товари й товари для дому. Крім того:

кешбек нараховується на 324 тис. товарів від 1 586 українських виробників

66 % користувачів — це українці до 45 років

Читайте також: Національний кешбек: як працює система, що в ній не так і чи стягуватимуть податок із нарахованої суми

"Долучайтеся до Національного кешбеку в Дії. Накопичуйте кошти за купівлю українських товарів та оплачуйте ними комунальні, медичні, транспортні й інші послуги. Також кешбек можна задонатити на допомогу Силам оборони або інвестувати в облігації", - додав Федоров.