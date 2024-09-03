Національний кешбек: як працює система, що у ній не так та чи стягуватимуть податок з нарахованої суми

Що таке програма "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це урядова програма підтримки українських виробників, у рамках якої покупцям обіцяють 10% від вартості товарів, вироблених в Україні. Щоправда, кешбек нараховуватимуть не на абсолютно усі українські товари, а лише товари виробників, які доєднались до програми. І лише у тому випадку, якщо ви розраховуватиметесь за покупки банківською карткою.

2-го вересня 2024 року стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек", яке триватиме близько місяця. Споживачі уже можуть реєструватись у цій системі. Так само у ній поступово збільшуватиметься кількість виробників та торгових мереж.

Як покупцям приєднатись до програми "Національний кешбек"

Приєднатись до програми можна через "Дію", однак для цього спочатку треба відкрити спеціальний рахунок у банку. Це вже можна зробити через мобільні додатки або відділення таких банків: Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.

Мені вдалося відкрити спеціальний рахунок через застосунок "Приват24" лише 3 вересня. Шукати нічого не треба – достатньо лише натиснути на картку "Зроблено в Україні", яка винесена на головну сторінку. Однак оформити рахунок у кілька кліків не вийшло – сервер не відповідав, ймовірно через велику кількість запитів. Тому довелось повторювати спробу з періодичністю у 10-15 хвилин.

Тут, до слова, треба дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток, якими плануєте розраховуватись за покупки.

Як тільки віртуальна картка з’явилась у додатку банку, треба оновити Дію – вона автоматично підтягне вашу картку. Далі у "Дії" треба обрати послугу "Національний кешбек" та активувати картку, на яку нараховуватимуть кешбек. Все максимально просто. Але на цьому "простота" системи наразі вичерпується.

Фото: Скриншот з Дії

Так виглядає картка кешбеку в Дії після реєстрації

Як дізнатись перелік торгових мереж і товарів, на які нараховуватимуть кешбек

Логічно, що кожному покупцю хочеться дізнатись перелік торгових мереж/магазинів, за покупки у яких нараховуватимуть кешбек, а також перелік товарів. Дія скеровує на сайт "Зроблено в Україні", де ці переліки можна завантажити у формі таблиці. І це максимально незручно, особливо якщо намагатись подивись переліки з телефону. У таблиці станом на 3 вересня було 38 168 найменувань товарів. Вони не поділені навіть за групами товарів: сірники, газові балони, курятина, ліки, труси – все перемішку. Тобто список для тих, хто адмініструє систему, але аж ніяк не для споживачів.

Цікаво, що у переліку товарів, на які нараховуватимуть кешбек, є свіжий лайм, лічі, фейхоа та інші екзотичні фрукти.

У переліку продавців – 70 позицій. Однак тут також не все просто. Адже під одним брендом часом працює десяток юридичних осіб чи ФОПів, і якщо якась з юросіб не зареєструвалась у системі – у тому магазині кешбеку не буде. Скажімо, з 70 позицій – понад два десятки різні юридичні особи, які працюють під брендом "АНЦ" (Аптека низьких цін) у різних містах.

З великих торгових мереж до системи приєднались “Аврора”, “Антошка”, АТБ, "Варус", Novus, ОKKO, WOG, Укрнафта… Попри те, що у переліку продавців є мережі АЗС, кешбек не нараховують на підакцизний товар – алкоголь, тютюн і пальне.

Як використати отриманий кешбек

Кешбек зараховуватимуть на вашу картку раз на місяць орієнтовно до 20 числа. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Відстежувати баланс можна також через Дію.

Сума кешбеку не може перевищувати 3000 грн на місяць. Щоправда, для цього треба витратити у мережах 300 000 грн. При цьому зняти готівкою кошти кешбеку не можна. Їх можна буде лише на послуги: комуналку, оплату за проїзд, мобільний зв’язок, медичні послуги, кіно, спорт тощо. Також ці кошти можна буде задонатити на ЗСУ або придбати за них військові облігації.

Використати кошти кешбеку, які будуть нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Чи треба платити податки за отриманий кешбек

Українці, які отримують від своїх банків кешбек за розрахунки картками, знають що ці кошти оподатковуються. З точки зору Податкового кодексу, кешбек – це дохід, отже з нього стягують податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Враховуючи, що військовий збір підняли до 5% з вересня, то податок становитиме 18% + 5% = 23%. Отже, зі 100 грн нарахованого кешбеку, з вас стягнуть 23 грн податку.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти за основу урядовий проєкт Закону "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні". Цим законопроєктом передбачають, що кошти, отримані в рамках програми "Національний кешбек" не включатимуть до оподатковуваного доходу фізичних осіб. Однак поки Верховна Рада не прийняла цей законопроєкт, ці кошти оподатковуватимуть.

Чому експерти критикують цю програму

Низка українських аналітичних центрів розкритикували програму "Національний кешбек" і навіть оприлюднили спільне звернення до органів влади з закликом відмовитись від цієї програми. Зокрема, під зверненням підписались: Інститут соціально-економічної трансформації, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Advanter Group, Growford Institute, Офіс шеф-економіста Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, Палата податкових консультантів, Центр громадської експертизи.

"На думку аналітичних центрів реалізація запропонованого механізму підтримки вітчизняних виробників є фінансово обтяжливою для Державного бюджету та доволі складною в адмініструванні. Крім цього, будуть порушені конституційні права громадян України в частині отримання доступу до їх приватного життя, а саме їх покупок. Несправедливий механізм кешбеку, який діє виключно через торговельні мережі - надалі викривить умови конкуренції на роздрібному ринку, де такі мережі вже мають превалюючу ринкову силу. Такий механізм завдасть шкоди дрібним виробникам та реалізаторам і у такий спосіб надалі посилить ринкову владу великих роздрібних мереж", – йдеться у зверненні, оприлюдненому на Економічній експертній платформі.

На думку експертів, державна підтримка вітчизняного виробника має бути реалізована шляхом забезпечення сприятливого бізнес- і інвестиційного клімату в державі, усунення бюрократії та корупції, захисту прав власності, реформування податкової та правоохоронної системи, забезпечення прав та економічних свобод для вітчизняного бізнесу в Україні.

"Будь-які інші інструменти фінансової підтримки вітчизняних виробників, можуть застосовуватись, але вони мають мати тимчасовий характер (релокація, відновлення, допомога для початку виробництва чи переобладнання), спрямованими на найбільш постраждалі від війни галузі, бути прозорими та доступними за умовами (Державна програма 5-7-9) з мінімальним втручанням держави в роботу ринку та бути обмеженими за часом та масштабом. У випадку недотримання цих вимог, застосування будь-яких державних програм призводить до спотворення ринків, неефективного розподілу фінансових ресурсів, надання переваг "обраним" компаніям, вбиваючи при цьому основний рушій ринкової економіки - конкуренцію", – переконані аналітики.