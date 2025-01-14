Байден попрощався. Що чекає нас у "світі Трампа"?
За мотивами прощального виступу президента Джо Байдена можна сказати наступне: вислів, що за підсумками російської "СВО", не Путін, а Байден крокував центром Києва, стане крилатим
І це щира правда. І за це — подяка уряду США, який нас озброював, допомагав і спонукав ставати кращими.
Проте… Останні місяці правління команди Байдена (а це запамʼятаються найбільше) були найменш ефективні та найслабкіші за всю каденцію демократів.
І цифра в мільярди доларів військової допомоги, на які ми сподівалися і які недоотримали, бо не вистачило бажання і політичної волі, — тому підтвердження. Не кажучи вже про інші очікування…
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Тому в історію нинішня адміністрація Білого Дому точно не увійде, як така, що зробила все можливе, аби повернути цей світ до стабільної нормальності, міжнародного права та справедливості. Байден скидає розв'язання питання нашої війни та формування нової геополітичної ролі США на свого наступника.
І ще не відомо, що чекає світ у "світі Трампа".
Тому зараз головне — зрозуміти, що нам ніхто нічого не винен. Нам треба продовжувати боротися за своє.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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