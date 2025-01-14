І це щира правда. І за це — подяка уряду США, який нас озброював, допомагав і спонукав ставати кращими.

Проте… Останні місяці правління команди Байдена (а це запамʼятаються найбільше) були найменш ефективні та найслабкіші за всю каденцію демократів. І цифра в мільярди доларів військової допомоги, на які ми сподівалися і які недоотримали, бо не вистачило бажання і політичної волі, — тому підтвердження. Не кажучи вже про інші очікування…

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І ще не відомо, що чекає світ у "світі Трампа".