Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - йдеться у заяві президента.

Інформація про переведення військових з Повітряних сил у піхоту. Що відомо

Українські авіатехніки 14 січня інформували про масове переведення їх до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад.

У Генштабі повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не переводять і не планують. Натомість Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу, додали в ЗСУ.

Т.в.о. командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко відреагував на інформацію стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ. Він наголосив, що такі переведення, як і переведення інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей, не здійснюватимуться.