Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам
У вівторок, 14 січня, президент Володимир Зеленський провів із командувачем Повітряних сил, і доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні ПС
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - йдеться у заяві президента.
Інформація про переведення військових з Повітряних сил у піхоту. Що відомо
Українські авіатехніки 14 січня інформували про масове переведення їх до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад.
У Генштабі повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не переводять і не планують. Натомість Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу, додали в ЗСУ.
Т.в.о. командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко відреагував на інформацію стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ. Він наголосив, що такі переведення, як і переведення інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей, не здійснюватимуться.
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