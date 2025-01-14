Авіатехніки ЗСУ заявили про масове переведення їх у піхоту, Генштаб відреагував

Про це повідомили авіатехнік 114-ї бригади тактичної авіації Віталій Горжевський та Українська правда з посиланням на старшого офіцера однієї з частин Повітряних сил.

Віталій Горжевський зазначив, що авіаційно-технічний персонал Повітряних сил ЗСУ понад 10 років виконує свою місію на винищувачах МіГ-29. Так, за його словами, військові з 2014 року готують та обслуговують літаки, забезпечуючи бойові вильоти.

"Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки", – написав військовий.

За його словами, раніше 250 військових вже переводили, а наразі планують перевести ще 218.

"Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. І якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації", – наголосив Віталій Горжевський.

Співрозмовник Української правди розповів виданню, що з Повітряних сил військових почали переводити в піхоту з весни 2024. Проте, за його словами, наразі це "досягло критичного показника", адже укомплектованість частин впала приблизно до 50%.

"Якщо ми виконаємо ту розпорягу (розпорядження, – ред.) від 11 числа, яку нам спустили від головкома (головнокомандувача Олександра Сирського, – ред.), укомплектованість частин впаде до 40%. Під час минулої відправки нам казали, що в нас забирають "неважливих фахівців". Але зрозумійте: зенітно-ракетний комплекс – це колективна зброя. Навіть якщо ми заберемо водія чи охоронця, у нас впаде ефективність підрозділу", – наголосив старший офіцер.

Реакція Генштабу ЗСУ

У Генштабі повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи не переводять і не планують. Натомість Повітряні сили навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу, додали в ЗСУ.

"Водночас окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо", – зазначили в Генштабі.

Там пояснили, що на багатьох ділянках фронту бракує піхотинців. Так, рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком для зміцнення оборони.

У відомстві також наголосили, що Олександр Сирський заборонив переведення з посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.