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Джерела The Guardian заявляли, що Генштаб наказав перевести більше військових з ППО в піхоту. У ЗСУ прокоментували

Юлія Лаврук
21 грудня, 2024 субота
15:56
Війна з Росією ппо

Джерела британського видання The Guardian заявляли, що Генеральний штаб ЗСУ наказав підрозділам української ППО переводити своїх військових у піхоту через дефіцит особового складу. У Генштабі відреагували

Зміст

Про це йдеться у матеріалі The Guardian з посиланням на джерела в українських підрозділах ППО.

Так, за словами джерел, дефіцит на фронті став настільки гострим, що Генштаб ЗСУ нібито наказав "і без того виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

Один зі співрозмовників зазначив, що "це досягає критичного рівня", коли виникають сумніви, чи протиповітряна оборона зможе функціонувати належним чином.

"Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі з них пройшли навчання на Заході й мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт воювати, до чого вони не мають жодної підготовки", – сказало джерело.

Крім того, за інформацією співрозмовника, командири нібито можуть використовувати накази про переведення на фронт як покарання для тих солдатів, які "їм не подобаються".

"Це триває вже рік, але стає дедалі гірше і гірше. В мене вже залишилося менше половини (від повного складу). Останніми днями приїжджала комісія, і їм потрібні ще десятки людей. У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами", – сказав інший співрозмовник видання – офіцер, який працює у сфері протиповітряної оборони.

Реакція Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на матеріал The Guardian, наголосивши що "твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним".

Там пояснили, що задля  якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність  військовослужбовців зі складу підрозділів Повітряних сил справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. 

Водночас, у Генштабі наголосили, що це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба. 

Там зазначили, що йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони Повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, який не залучений в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі й спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів", – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ додали, що при цьому кількість збитих російських "шахедів" не зменшилася. 

Про переведення військових з ППО в піхоту

На початку листопада в соцмережах поширювали повідомлення про нібито масове переведення військовослужбовців ПС ЗСУ до піхоти та, як наслідок, зменшення відсотка збитих ворожих БПЛА. 

Тоді на цю інформацію відреагував колишній речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат, який продовжує працювати в пресслужбі ПС.

"Так, підтверджую, направляють (у піхоту, – ред.)! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС – оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому", – зазначив Ігнат.

Теги:
Новини
Україна
військові
ППО
ЗСУ
Військові новини
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