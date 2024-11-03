Ексречник Повітряних сил ЗСУ Ігнат: так, наших військових частково переводять у піхоту, але відсоток збиття "шахедів" аж ніяк не зменшився

Заява полковника з'явилася у нього на фейсбуці в неділю, 3 листопада 2024 року.

"Так, підтверджую, направляють (у піхоту, - ред.)! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС - оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому", - зазначив Ігнат.

Разом із тим, за його словами, відсоток збитих у небі над Україною російських "шахедів" не зменшився, адже їх збивають не лише Повітряні сили.

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"Шахеди" збивають не лише Повітряні сили, а всі Сили оборони (про що я особисто пишу в ранкових зведеннях Повітряних сил і бачу всю картину!) - це Повітряні сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШВ, прикордонники і всі-всі, хто має чим. Скажімо, сьогодні зранку за результатами бойової роботи "шахеди" збито завдяки спільним зусиллям ВСІХ Сил оборони, не буду конкретизувати (не маю права)!" - пояснив полковник.

"Зрештою, і відсоток збиття "шахедів" аж ніяк не зменшився, є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз: разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, з гі*на і палок, яке ми у зведеннях називаємо "БПЛА невстановленого типу". Їх половина, вони маркуються як "локаційно втрачені"", - підсумував Ігнат.