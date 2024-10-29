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OPINION

Чому ми провалюємо мобілізацію

Юрій Гудименко
29 жовтня, 2024 вiвторок
14:00
Погляд

Як може одна держава іти одночасно в бік "нам потрібні солдати на фронт" і "забронюймо всіх кого можна й особливо кого не можна"? Це ж безумство на межі дебілізму

Зміст

У нас є мобілізаційний резерв – наприклад, 5 млн людей. Ми щодня його вичерпуємо, зменшуємо – і робимо це спрямовано і навмисно! Не побороли корупцію в МСЕК і ВЛК – вважай, ще тисяча (або більше) здорових чоловіків за гроші щоденно отримують свідоцтво, що дозволяє їм не йти у військо. Не побороли корупцію в міграційній службі, у прикордонних службах – ще вважай сотні людей на день виїжджають (вибігають, випливають) і не повертаються.

Держава закрила півтора (а може і більше) мільйона людей від мобілізації як заброньованих, як "критичну інфраструктуру". І ми чудово розуміємо, що більша частина з них працює на підприємствах, які не є критичними ні в якому трактуванні цього терміну. Це магазини будматеріалів, це гральний бізнес, це торгівельні мережі, це футбольні й не тільки клуби, чиї власники зуміли "домовитись" – за гроші чи на власних звʼязках. Скільки це з півтора мільйона заброньованих? Я не знаю...

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В моєму "улюбленому" департаменті поліції охорони, про який я вже писав – 16 000 людей. На військовий лад – чотири бригади, всі заброньовані. А є ще й інші департаменти в Нацполі, є воєнізована охорона Укрзалізниці, є судова охорона, є багато, багато всього іншого тільки в самої держави. А ще перераховані вище заброньовані приватні бізнеси у величезній кількості.

А ще ми впевнено йдемо курсом на "економічне бронювання" (читай – легальний "відкуп" від армії), який ще більше зменшить наш мобілізаційний резерв. Тобто ми як держава системно робимо все, аби якомога менше людей в країні навіть теоретично можна було б мобілізувати.

І одночасно ми витрачаємо колосальну енергію (і маємо величезне зростання дизморалі) через те, що таскаємо по вулицях людей по одному. Це банально неефективно. І ще більш неефективно, зважаючи на те, що держава розмовами про "економічне бронювання" і неефективною боротьбою з корупцією фактично підштовхує потенційних мобілізованих бійців не готуватися до боїв, а шукати "варіки пропєтлять".

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Тому що меседж від держави "за бабки в армію можна не ходить" звучить хіба що не вголос.

Держава має зараз, сьогодні, вже вчора показати, що вона збільшує мобілізаційний резерв, а не зменшує. Це в першу чергу максимальне зняття броні й покарання тих, хто бронював за гроші. Це в ту ж першу чергу чітка заява про те, що ніякого економічного бронювання не буде. І – знову в першу чергу – максимально ефективна боротьба з корупцією всюди, де за бабки скорочується наш мобілізаційний резерв.

Так, все це – в першу чергу. Другої черги тут немає. Якщо ми не виконуємо першу, то другу будуть досліджувати історики у світі з іншими кордонами України на політичній мапі.

І це – у кращому випадку. У гіршому і мапа, і світ обійдуться без нас.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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