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Від початку доби на фронті відбулось 54 боєзіткнення, більшість з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
4 лютого, 2025 вiвторок
16:23
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Від початку доби 4 лютого на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 22 штурми росіян на Покровському напрямку, ще 17 тривають досі

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Протягом доби від ворожих артобстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Велика Писарівка, Дмитрівка Сумської області та Михальчина Слобода Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, наші захисники відбили 1 атаку росіян. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Салтине.  

На Куп’янському напрямку противник 5 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила 2 атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та Діброви. Наразі точиться бій.  

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення триває дотепер.  

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили шість штурмів російських підрозділів, наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку противник вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 17 атак противника. Втрати ворога уточнюються.  

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районах Розливу та Зеленівки. 

На Гуляйпільському напрямку дві атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, скинувши шість керованих авіаційних бомб.  

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Новоданилівка.

На Курщині українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 52 керовані авіабомби, застосовував некеровані авіаракети та здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.  

  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1270 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 18 танків РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
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