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Втрати РФ за добу в Україні: 1140 окупантів, 9 танків і 52 артсистеми

Катерина Єсікова
5 лютого, 2025 середа
07:18
Війна з Росією знищена техніка

Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1140 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 9 танків РФ

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 844 070 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 9947 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 721 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 707 (+52) од,
  • РСЗВ – 1269 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3735 (+2) од.

Дані уточнюються.

  • Українські захисники за перший місяць 2025 року знешкодили 15 тисяч російських окупантів на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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