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Втрати РФ за добу в Україні: 1140 окупантів, 9 танків і 52 артсистеми
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1140 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 9 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 844 070 (+1140) осіб,
- танків ‒ 9947 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 721 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 707 (+52) од,
- РСЗВ – 1269 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157) од,
- спеціальна техніка ‒ 3735 (+2) од.
Дані уточнюються.
- Українські захисники за перший місяць 2025 року знешкодили 15 тисяч російських окупантів на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.
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