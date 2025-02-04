Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Дональд Трамп підписав указ про припинення співпраці США з Радою ООН з прав людини, а також про продовження зупинки фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям", - йдеться у повідомленні.

У Білому домі вважають, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини". У Трампа також засудили позицію органу щодо Ізраїлю.

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Дональд Трамп підписував подібний указ у 2018 році, під час свого першого президентського терміну.

Останні рішення Трампа. Що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день вступу на посаду ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Він заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента. Це, зокрема, стосувалося й програм USAID.

Згодом медіа повідомили, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з Державним департаментом. Зрештою стало відомо, що у Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома. У результаті Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора USAID.

Поміж тим у Білому домі повідомили про запровадження мита на товари з Канади, Китаю й Мексики. Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії. Американський лідер має намір здійснити операцію з масової депортації нелегальних мігрантів, припинити допомогу Південній Африці.

Серед інших рішень, Трамп підписав указ про заборону операцій зі зміни статі у дітей, скасував статус тимчасового захисту для понад 300 тис. венесуельців у США, а також підписав документ про створення Фонду державного добробуту.

3 лютого Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США.