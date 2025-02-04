USAID під загрозою: чому Трамп і Маск хочуть закрити програму допомоги та що це означає для України. Пояснюємо

Еспресо пояснить, що таке USAID, як це агентство з’явилося, які функції виконує по всьому світові та Україні, а також, чому нова адміністрація США погрожує його закрити.

Що таке USAID: історія виникнення та до чого тут політика "м’якої сили"

Фото: Freepik

Після Другої світової війни США стали наддержавою, що домінувала не лише військово, а й економічно та політично. Коли Європа та частина Азії лежали в руїнах, Вашингтон прагнув не лише відбудувати світову економіку, а й закріпити власний вплив. Саме в цей період зародилися міжнародні програми допомоги, які зрештою призвели до створення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Все почалося з Плану Маршалла – масштабної програми економічної допомоги європейським країнам, що постраждали від війни. Американці між 1948 та 1952 роками інвестували понад 13 мільярдів доларів у відновлення Західної Європи (зараз це близько 150 мільярдів доларів). Програма була надзвичайно успішною, адже економіка Європи почала стрімко відновлюватися, а політичний вплив США лише посилився.

У 1950-х роках, із загостренням Холодної війни з СРСР, американська допомога стала ще ширшою. Вона охоплювала не лише Європу, а й країни Азії, Латинської Америки та Африки. Фактично, американські інвестиції були майже всюди, де діяли не комуністичні режими. Тому у 60-х роках постало питання централізації цієї допомоги та створення єдиної структури, яка б тим цілеспрямовано займалася.

У 1961 році президент Джон Ф. Кеннеді заснував Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – організацію, яка стала спадкоємцем Плану Маршалла, але зі значно ширшим мандатом. USAID почала займатися наданням допомоги іншим країнам у сферах економічного розвитку, охорони здоров’я, освіти, демократії та гуманітарної підтримки. Звісно, що в ті роки не менше важливим була ідеологічна війна, американські долари за кордоном мали стримувати впливи СРСР та просувати західні цінності насамперед демократію, ринкову економіку, права людини та загалом громадянське суспільство.

Таким чином Агентство США з міжнародного розвитку швидко стало ключовим інструментом американської "м'якої сили" у світі. Творець цього терміну політолог Джозеф Наєм відзначив, що ця політика означає здатність держави впливати на інші країни через привабливість своєї культури, політичних цінностей та зовнішньої політики, а не шляхом прямого військового або економічного примусу. Це особливо було актуально після розпаду СРСР, коли США, по суті, сформували однополярний світ, концепція якого за останні 15 років сильно постраждала як через проблеми в самій Америці, так і через економічне зростання Китаю та імперські дії росіян, що призвело до появи багатополярності у світовій політиці.

Та як відзначає The Washington Post, на створення "м’якої сили" США були потрібні десятиліття, але новий президент США Дональд Трамп хоче демонтувати її всього за кілька тижнів, зокрема, працюючи над закриттям USAID.

Масштаби роботи USAID, які функції виконує в Україні та хто постраждав

Фото: соцмережі

США витрачають найбільше коштів у світі на міжнародний розвиток, левова частка яких йде через USAID. Щороку через Агентство США з міжнародного розвитку проходить близько 1% всіх федеральних коштів США (для прикладу, у 2023 році – це $68 млрд).

Звісно, що така велика фінансова структура потребує багато працівників і не лише в США. Загалом до останнього часу в організації працювало понад 10 тис. людей, які були залучені до роботи у близько 100 країн (в 60 з яких діяли власні офіси організації). Тобто USAID має програми допомоги десяткам країн, які діють багато років.

Мільярди доларів допомогли врятувати мільйони життів у країнах Африки та Азії, адже безпосередньо допомагали із базисними речами, як закупівля їжі та медикаментів. Також чимало зусиль було спрямовано на боротьбу з ВІЛ/СНІДом. Коли у світі ставалися якісь військові кризи чи природні катастрофи, USAID теж була залучена до роботи по допомозі постраждалим. Тому Агентство США з міжнародного розвитку займається не лише тим, щоб поширювати західну культуру та розбудовувати демократичні інституції, але й безпосередньо залучене до допомоги у кризових ситуаціях. Як відзначив у коментарі CNN Том Маліновськи, помічник держсекретаря США з прав людини при Бараку Обамі, без USAID багато людей помре у світі.

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити надання міжнародної допомоги, включаючи програми USAID, викликало значний резонанс в українському суспільстві та спричинило активні дискусії щодо ролі та важливості USAID в Україні.

Адже деякі представники українського суспільства скептично ставляться до діяльності USAID, називаючи отримувачів американських грантів "грантоїдами", звинувачуючи їх у залежності від іноземного фінансування та, відповідно, втручання зовнішніх сил на внутрішні справи України. Однак інша частина суспільства наголошує на важливості програм USAID не лише для розвитку громадянського суспільства, підтримки реформ та зміцнення демократичних інституцій, але й різних проєктів з відновлення постраждалих від війни міст і сіл. Вони підкреслюють, що завдяки цим програмам реалізовано багато важливих ініціатив у сферах охорони здоров'я, освіти, енергетики, підтримки внутрішніх переселенців та ветеранів тощо.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - сказав BBC нардеп Микита Потураєв, голову комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Україна є найбільшим отримувачем гуманітарної та економічної допомоги США. За три роки війни вона отримала близько 37 млрд доларів невійськової допомоги через USAID ($2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд допомоги на розвиток та ще $30 млрд – прямої бюджетної підтримки). У 2023 році ця сума склала $17 млрд, тоді як середній рівень допомоги для інших країн становив $550 млн. Тому зараз багато українських організацій, які залежали від підтримки USAID, стикаються з проблемами у фінансуванні своїх проєктів, а деякі змушені були закритися (наприклад, проєкт Veteran Hub у Вінниці, який надає психологічну та соціальну підтримку українським ветеранам та їхнім родинам). Це стосується як неурядових організацій, так і державних установ (чи не основний партнер Мінцифри) та підприємств, які реалізовували спільні програми з USAID.

За даними іспанського видання El Pais із посиланням на джерела з місії ООН в Україні, понад сто організацій в Україні залишилися без фінансування (в основному зі сфери культури та ЗМІ).

"Більшість невеликих незалежних ЗМІ України отримували фінансування від USAID. Особливо серйозними є справи Bihus.Info і "Слідство.Інфо" — двох ЗМІ, що займаються розслідуванням корупції і останніми роками проявили себе як такі, що мають вирішальне значення для контролю за владою. Обидва цифрові медіа фінансувалися з боку США на більш ніж 80%", — пишуть в El Pais.

Також зазначається, що за час повномасштабної війни 15 тис. українських фермерів отримали допомогу від USAID у вигляді добрив, насіння і техніки. Зараз ці програми замороженні, хоча для України сільське господарство критично важливе.

Як сказав Голосу Америки засновник популярного українського мультимедійного проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, велика частина їхнього фінансування надходила від програм допомоги США, і тепер проєкт скорочує людей.

За інформацією Бабель, Громадська організація "Будуємо Україну Разом" (БУР) втратила приблизно половину фінансування. Вона займається відбудовую будівель на деокупованих і прифронтових територіях.

Хронологія подій: чому у США вирішили закрити USAID і до чого тут Маск

Дональд Трамп та Ілон Маск, фото: Getty Images

Ще під час свого першого президентства Дональд Трамп неодноразово висловлював критику щодо витрат на зовнішню допомогу, в тому числі через USAID. Він заявляв, що американська допомога повинна передусім слугувати інтересам США, а не надходити до країн, які не є пріоритетними. Було декілька спроб скоротити фінансування USAID, але Конгрес їх відхиляв і загалом про закриття агентства ніколи не йшлося.

Натомість другий прихід Трампа на хвилі популярності та впевненості у своїй силі докорінно змінив його пріоритети щодо діяльності USAID. Одразу після інавгурації, у кінці січня адміністрація Трампа призупинила надання всієї невійськової міжнародної допомоги на 90 днів для проведення аудиту. Це включало й програми USAID. Близько сотні співробітників USAID одразу були відправлені в адміністративну відпустку. 27 січня офіційний урядовий сайт відомства було закрито, а в мережі X сторінка USAID взагалі видалена.

Тоді на сцену вийшов мільярдер Ілон Маск, який нещодавно отримав статус "спеціального держслужбовця" при адміністрації Трампа і очолює Департамент ефективності уряду (DOGE). Головне завдання цього департаменту – оптимізація урядових витрат та скорочення бюрократичного апарату США, який планується замінити новітніми технологіями. Тому нічого дивного, що Агентство США з міжнародного розвитку з десятками мільярдів доларів бюджету та тисячами співробітників зазнало прямої критик з боку Маска, який у своїй соцмережі Х назвав USAID "злочинною організацією" та додав, що їй "час померти".

Це сталося на тлі прямого конфлікту, коли люди з DOGE намагалися отримати від служби безпеки USAID доступ до секретної інформації, але ті її не надали. Як наслідок – цих представників USAID відправили у відпустку, а департамент Маска таки отримав всю інформацію.

Трамп лише підтримав такі заяви й дії Маска, відзначивши, що агентством "керує купка радикалів-божевільних". Тому спершу з організації приберуть їх, а тоді вже буде ухвалене остаточне рішення, як висловився президент США. Справді, наступного дня Держсекретар Марко Рубіо став тимчасовим очільником USAID. Це пояснили тим, що USAID "уже давно відійшло від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном", а "значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів".

Щобільше, Білий дім опублікував перелік "розтрат та зловживань" в Агентстві США з міжнародного розвитку.

"Десятиліттями USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на безглузді — і, у багатьох випадках, зловмисні — улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", – йдеться в повідомленні.

До списку увійшли сотні мільйонів доларів на зрошувальні канали, обладнання та добрива, що нібито сприяли вирощуванню маку й виробництву героїну в Афганістані, а це вигідно Талібану. Також мільйони для EcoHealth Alliance, який співпрацював із лабораторією в Ухані, звідки начебто поширився коронавірус. Ще $2 млн на зміну статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі та чимало іншого.

Дискусійна доля USAID: чи може Трамп закрити організацію

Зараз у Сполучених Штатах триває активна дискусія щодо майбутнього Агентства США з міжнародного розвитку. Його захисниками в основному є демократи, натомість республіканці хочуть докорінної реформи організації або її закриття.

Після того як Ілон Маск заявив, що USAID "у процесі ліквідації", а більшість співробітників USAID 3 лютого отримали електронного листа з вказівкою не з’являтися на роботу у штаб-квартирі агенції у Вашингтоні і працювати віддалено, демократичні лідери почали називати дії адміністрації Трампа та Маска незаконними. Адже вони наполягають, що організація була створена актом Конгресу і її закриття можливе лише через новий акт Конгресу, що вимагає законодавчого процесу.

"За статутом USAID є незалежною установою поза межами Державного департаменту. Будь-яка пропозиція змінити цю структуру потребуватиме Акту Конгресу", - йдеться у відкритому листі сенаторів і конгресменів від Демократичної партії.

Члени Конгресу від Демократичної партії провели мітинг під головним офісом USAID в центрі Вашингтона, щоб "не дозволити статися конституційній кризі" і розкритикувати дії Трампа, а головне – Маска.

"У нас немає четвертої гілки влади на ім'я Ілон Маск. І це стане очевидним", – заявив депутат-демократ від штату Меріленд Джеймі Раскін.

Він додав, що мотиви Ілона Маска "не мають нічого спільного з тим, що було законно прийнято народом США через Конгрес Сполучених Штатів. Ми будемо захищати USAID до кінця".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер написав у X, що "необраний тіньовий уряд здійснює вороже захоплення федерального уряду". А DOGE Маска не є справжньою державною установою і не має повноважень приймати рішення про витрати, а тому "не має права закривати програми чи ігнорувати федеральний закон".

На ці слова Ілон Маск відповів, що займається "боротьбою з бюрократією" і американський народ має йому допомогти задля "успіху народній революції" та підтримати DOGE у цьому.

Так, USAID було створено на підставі указу президента Джона Ф. Кеннеді у 1961 році, але, справді, діяльність організації регулюється законодавчими актами, прийнятими Конгресом. Тому з юридичної точки зору, для повного закриття або ліквідації агентства необхідно скасувати або змінити відповідні закони, що потребує схвалення обох палат Конгресу. Звісно, що президент Трамп може ініціювати процес реорганізації або злиття агентства з іншими структурами, але такі дії також підлягають законодавчому нагляду і можуть бути оскаржені в суді. Тому про остаточне закриття програми, яка діє понад 60 років і відома у всьому світі та є навіть брендом США, поки рано говорити.

Як відзначив політичний експерт і дипломат Роман Безсмертний у коментарі РБК-Україна, на доповіді у Трампа ще не був новий директор ЦРУ Джон Реткліфф, який може пояснити значення USAID для американського впливу на світ.

"Як тільки ця зустріч відбудеться, я думаю, що незнання Ілона Маска і емоції Дональда Трампа в цьому плані, вони втихнуть. І вже це видно по тому, як Марко Рубіо сказав, що з цього моменту управління цією структурою USAID переходить до його рук", - зауважив Безсмертний.

Ця теза розкриває інше важливе значення, яке приписують USAID – зв'язок з ЦРУ. Наприклад, у період Холодної війни USAID активно співпрацювала з Центральним розвідувальним управлінням США для протидії комунізму, коли деякі програми організації використовувалися як прикриття операцій ЦРУ. Однак навіть у сучасний період такі операції мали місце. Яскравий приклад – історія з ZunZuneo, соціальною мережею на Кубі, яка була розроблена у кінці 00-х років під керівництвом Агентства США з міжнародного розвитку та опікую ЦРУ задля підштовхування кубинської молоді до революційних виступів "кубинської весни", що планувалася за зразком "арабської весни". Це офіційно визнала влада США.

Тож USAID відіграє важливу роль в американській зовнішній політиці, яку з перших днів почав змінювати Трамп. Тому напад на неї нової адміністрації президента США також свідчить про бажання максимально підпорядкувати її. А Трамп відомий своєю стратегією відкритих атак задля отримання зиску, відповідно, всі ці діють можуть бути саме задля цього.

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