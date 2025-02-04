Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Prozorro.

Starlight Production та НСТУ уклали договір на майже 10,5 млн грн для забезпечення проведення фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбудеться 8 лютого.

Як зазначається в оприлюднених документах, витрати на побудову сцени становлять 1,9 млн грн. Додатково на освітлювальне обладнання виділили 670 860 грн, а на LED-екрани — 480 000 грн. Окрім цього, для проведення заходу побудували укриття, на що пішло 100 тис. грн.

За право представляли Україну в Базелі змагатимуться 10 учасників. На їхні номери виділили сумарно 400 тис. грн (реквізит - 200 тис., образи — 50 тис. грн, додаткові витрати згідно з креативною ідеєю — 70 тис. грн та гонорари додатковим учасникам - 80 тис.). Окремо 245 тис. грн коштувала розробка графіки для номерів.

На транспортні витрати пішло 87,9 тис. грн, що включають автопарк і таксі.

Витрати на персонал становлять 1,9 млн грн, з них 955,8 тис. грн - на ключовий персонал.

Гонорари ведучим фіналу Нацвідбору - Марії Єфросиніній, Василю Бабаку та Тімуру Мірошниченку, членам журі - Джамалі, Сергію Танчинцю і Катерині Павленко, а також зірковим гостям разом становлять 1,04 млн грн.

Фото: скриншот з документа, оприлюдненого на Prozorro

Фото: скриншот з документа, оприлюдненого на Prozorro