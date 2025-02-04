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Головна Культура Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок

Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок

Дар'я Тарасова
4 лютого, 2025 вiвторок
18:38
Культура Євробачення

Проведення фіналу національного відбору на Євробачення-2025 обійдеться держбюджету у 10,5 млн грн, зокрема побудова сцени й укриття коштують 2 млн грн

Зміст

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Prozorro.

Starlight Production та НСТУ уклали договір на майже 10,5 млн грн для забезпечення проведення фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбудеться 8 лютого.

Як зазначається в оприлюднених документах, витрати на побудову сцени становлять 1,9 млн грн. Додатково на освітлювальне обладнання виділили 670 860 грн, а на LED-екрани — 480 000 грн. Окрім цього, для проведення заходу побудували укриття, на що пішло 100 тис. грн.

За право представляли Україну в Базелі змагатимуться 10 учасників. На їхні номери виділили сумарно 400 тис. грн (реквізит - 200 тис., образи — 50 тис. грн, додаткові витрати згідно з креативною ідеєю — 70 тис. грн та гонорари додатковим учасникам - 80 тис.). Окремо 245 тис. грн коштувала розробка графіки для номерів.

На транспортні витрати пішло 87,9 тис. грн, що включають автопарк і таксі.

Витрати на персонал становлять 1,9 млн грн, з них 955,8 тис. грн - на ключовий персонал.

Гонорари ведучим фіналу Нацвідбору - Марії Єфросиніній, Василю Бабаку та Тімуру Мірошниченку, членам журі - Джамалі, Сергію Танчинцю і Катерині Павленко, а також зірковим гостям разом становлять 1,04 млн грн.

Фото: скриншот з документа, оприлюдненого на Prozorro

Фото: скриншот з документа, оприлюдненого на Prozorro

  • Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою національного відбору, зазначила, що перебуває у проєкті безплатно
  • "Суспільне Мовлення" оголосило ведучих національного відбору на Євробачення-2025. Ними стали телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

  • Українці обрали членів журі Нацвідбору голосуванням у Дії.

     

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
ProZorro
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