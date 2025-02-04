Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок
Проведення фіналу національного відбору на Євробачення-2025 обійдеться держбюджету у 10,5 млн грн, зокрема побудова сцени й укриття коштують 2 млн грн
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Prozorro.
Starlight Production та НСТУ уклали договір на майже 10,5 млн грн для забезпечення проведення фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025, який відбудеться 8 лютого.
Як зазначається в оприлюднених документах, витрати на побудову сцени становлять 1,9 млн грн. Додатково на освітлювальне обладнання виділили 670 860 грн, а на LED-екрани — 480 000 грн. Окрім цього, для проведення заходу побудували укриття, на що пішло 100 тис. грн.
За право представляли Україну в Базелі змагатимуться 10 учасників. На їхні номери виділили сумарно 400 тис. грн (реквізит - 200 тис., образи — 50 тис. грн, додаткові витрати згідно з креативною ідеєю — 70 тис. грн та гонорари додатковим учасникам - 80 тис.). Окремо 245 тис. грн коштувала розробка графіки для номерів.
На транспортні витрати пішло 87,9 тис. грн, що включають автопарк і таксі.
Витрати на персонал становлять 1,9 млн грн, з них 955,8 тис. грн - на ключовий персонал.
Гонорари ведучим фіналу Нацвідбору - Марії Єфросиніній, Василю Бабаку та Тімуру Мірошниченку, членам журі - Джамалі, Сергію Танчинцю і Катерині Павленко, а також зірковим гостям разом становлять 1,04 млн грн.
Фото: скриншот з документа, оприлюдненого на Prozorro
Фото: скриншот з документа, оприлюдненого на Prozorro
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- "Суспільне Мовлення" оголосило ведучих національного відбору на Євробачення-2025. Ними стали телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
Українці обрали членів журі Нацвідбору голосуванням у Дії.
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