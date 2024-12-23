Євробачення-2025: українці обрали членів журі фіналу Нацвідбору
За підсумками голосування в застосунку Дія суддями прямого ефіру фіналу національного відбору на Євробачення-2025 обрали Джамалу, Сергія Танчинця з "Без обмежень" та Катерину Павленко з Go_A
Про це повідомляє Суспільне.
23 грудня завершилося голосування за склад журі національного відбору на Євробачення-2025. У застосунку Дія понад 400 тис. українців з 10 претендентів обрали трьох.
Віддати свій голос за одного кандидата українці мали змогу протягом тижня. За результатами опитування лідерами голосування стали: співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала (156 048 голосів — 35,28%); музикант, продюсер, лідер рок-гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець (89 516 голосів — 20,24%) та фронтвумен гурту Go_A, який посів 5-те місце на Євробаченні-2021, Катерина Павленко (52 359 голосів — 11,84%).
Тепер трьом переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі. Після цього вони офіційно посядуть суддівські крісла Нацвідбору-2025. Якщо хтось із трійки через вагомі причини не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат. Після підписання угоди трійку суддів оголосять публічно.
Загалом в опитуванні взяли участь 442 374 українці.
У фіналі Національного відбору зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2025.
Переможниця Євробачення-2016 Джамала долучиться до журі Нацвідбору всьоме, для Сергія Танчинця досвід у суддівському кріслі стане вже другим поспіль, а Катерина Павленко дебютує у цій ролі.
Фінал Нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого.
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