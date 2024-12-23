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Євробачення-2025: українці обрали членів журі фіналу Нацвідбору

Дар'я Тарасова
23 грудня, 2024 понедiлок
11:37
Культура

За підсумками голосування в застосунку Дія суддями прямого ефіру фіналу національного відбору на Євробачення-2025 обрали Джамалу, Сергія Танчинця з "Без обмежень" та Катерину Павленко з Go_A

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

23 грудня завершилося голосування за склад журі національного відбору на Євробачення-2025. У застосунку Дія понад 400 тис. українців з 10 претендентів обрали трьох.

Віддати свій голос за одного кандидата українці мали змогу протягом тижня. За результатами опитування лідерами голосування стали: співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала (156 048 голосів — 35,28%); музикант, продюсер, лідер рок-гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець (89 516 голосів — 20,24%) та фронтвумен гурту Go_A, який посів 5-те місце на Євробаченні-2021, Катерина Павленко (52 359 голосів — 11,84%).

Тепер трьом переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі. Після цього вони офіційно посядуть суддівські крісла Нацвідбору-2025. Якщо хтось із трійки через вагомі причини не зможе підписати угоду, членом журі стане наступний за кількістю голосів кандидат. Після підписання угоди трійку суддів оголосять публічно.

Загалом в опитуванні взяли участь 442 374 українці.

У фіналі Національного відбору зіркова трійка журі разом з глядачами обере представника України на Євробаченні-2025.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала долучиться до журі Нацвідбору всьоме, для Сергія Танчинця досвід у суддівському кріслі стане вже другим поспіль, а Катерина Павленко дебютує у цій ролі.

Фінал Нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого.

  • 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.
  • До  довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
  • Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
  • Соліст "Хейтспіч" нецензурно вилаявся на адресу музичної продюсерки Нацвідбору Тіни Кароль, бо його пісня не пройшла на Нацвідбір.
  • Українська співачка СолоХа, яка подавала заявку на участь у національному відборі та не пройшла у лонгліст, обурилася, що деякі артисти беруть участь у Нацвідборі двічі або тричі. Вона також заявила, що хотіла б отримати відгук від журі з поясненням, що не так з піснею.
  • Згодом Тіна Кароль порадила артистці змінити жанр музики
  • Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою національного відбору, зазначила, що перебуває у проєкті безплатно
  • Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
Теги:
Новини
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Джамала
Без Обмежень
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