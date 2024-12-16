СолоХа обурилась, що не пройшла на Нацвідбір і заявила, що треба заборонити артистам брати участь удруге

Про це вона сказала у коментарі РБК-Україна.

Українська співачка Тереза Балашова, більш відома як СолоХа, поділилась думками щодо лонглиста учасників національного відбору на Євробачення-2025. Артистка цьогоріч одна з перших подала дві заявки на Нацвідбір, проте не пройшла у довгий список. Для співачки це вже не перша спроба потрапити на Нацвідбір. Тому СолоХа заявила, що потрібно заборонити, щоб артисти брали участь у Нацвідборі двічі або тричі.

"Ну нехай з проміжком хоча б два-три роки. Такі артисти, як KHAYAT, який третій раз бере участь, "Циферблат" - другий, YAGODY - другий, та FIЇNKA. А я три рази пробую, і мене не беруть", - наголосила співачка.

СолоХа зауважила, що хотіла би отримувати зворотний зв'язок від журі, яке б аргументувало відмову.

"Кожного разу ти робиш завжди класний продукт. Але ти й не розумієш, що не так. І цього року я подала дві пісні, різнопланові дуже, стильні. Чому ні? Я не розумію", - прокоментувала співачка.

Вона припускає, що рішення могло бути суб'єктивним, залежним від особистих уподобань журі чи організаторів. Водночас артистка вважає, що хтось побачив у ній сильного суперника і вирішив закрити шлях до Нацвідбору.

"Виникає питання, чи це не особисті смаки, чи хтось бачить у мені велику конкуренцію і не хоче дати мені шанс. Ми знаємо, що це великий досить трамплін для артиста. Нечесно", - додала СолоХа.