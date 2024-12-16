СолоХа обурилась, що не пройшла на Нацвідбір і заявила, що треба заборонити артистам брати участь удруге
Українська співачка СолоХа, яка подавала заявку на участь у національному відборі на Євробачення-2025, хотіла би отримати відгук від журі з поясненням, що не так з піснею
Про це вона сказала у коментарі РБК-Україна.
Українська співачка Тереза Балашова, більш відома як СолоХа, поділилась думками щодо лонглиста учасників національного відбору на Євробачення-2025. Артистка цьогоріч одна з перших подала дві заявки на Нацвідбір, проте не пройшла у довгий список. Для співачки це вже не перша спроба потрапити на Нацвідбір. Тому СолоХа заявила, що потрібно заборонити, щоб артисти брали участь у Нацвідборі двічі або тричі.
"Ну нехай з проміжком хоча б два-три роки. Такі артисти, як KHAYAT, який третій раз бере участь, "Циферблат" - другий, YAGODY - другий, та FIЇNKA. А я три рази пробую, і мене не беруть", - наголосила співачка.
СолоХа зауважила, що хотіла би отримувати зворотний зв'язок від журі, яке б аргументувало відмову.
"Кожного разу ти робиш завжди класний продукт. Але ти й не розумієш, що не так. І цього року я подала дві пісні, різнопланові дуже, стильні. Чому ні? Я не розумію", - прокоментувала співачка.
Вона припускає, що рішення могло бути суб'єктивним, залежним від особистих уподобань журі чи організаторів. Водночас артистка вважає, що хтось побачив у ній сильного суперника і вирішив закрити шлях до Нацвідбору.
"Виникає питання, чи це не особисті смаки, чи хтось бачить у мені велику конкуренцію і не хоче дати мені шанс. Ми знаємо, що це великий досить трамплін для артиста. Нечесно", - додала СолоХа.
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