Перша країна визначила представника на Євробаченні-2025

Про це повідомили на сайті eurovision.tv.

Співак Тео Еван (Theo Evan) став першим оголошеним учасником Євробачення-2025, яке відбудеться у Швейцарії. Артист представлятиме на пісенному конкурсі в Базелі Кіпр.

Тео Еван займається музикою і танцями з 7 років. Із підліткового віку він є автором пісень. Тео Еван народився в столиці Кіпру Нікосії, свої перші дні провів на уроках танців, співав у шкільному хорі та виступав у різноманітних театральних постановках і шоу талантів на Кіпрі.

Після закінчення школи в Нікосії Тео переїхав до США, де вивчав музику в коледжі Берклі в Бостоні. Він закінчив навчання з відзнакою, і відтоді його тричі запрошували як почесного гостя на церемонію вручення дипломів університету. Таке ж запрошення отримували Міссі Елліот, Фаррелл Вільямс, Джон Легенд і Джастін Тімберлейк.

Тео випустив свій перший сингл The Wall у 2021 році. Він знявся у серіалі HBO "Ейфорія".

Наразі конкурсна пісня Тео ще невідома. Це буде 41-й раз, коли Кіпр візьме участь у Євробаченні.



