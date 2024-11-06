Заявки на Нацвідбір Євробачення-2025 прийматимуть до 10 листопада

Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Цього тижня завершується прийом заявок від артистів, які хочуть долучитися до Нацвідбору на Євробачення-2025. Долучитися до нього можна до 10 листопада включно. Всі охочі можуть подати заявку через форму на сайті eurovision.ua.

До подання приймають оригінальні пісні тривалістю до 3 хвилин, що раніше не оприлюднювалися та не виконувалися публічно.

"Євробачення — найпопулярніший пісенний конкурс світу, тож це ваш шанс представити на ньому Україну. Також для молодих виконавців це величезний шанс бути почутим та обраним всією Україною. Це шанс, аби вашу музику почули мільйони. Ми чекаємо на ваші заявки, і я бажаю вам успіхів", — зазначила музична продюсерка Національного відбору Тіна Кароль.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року. Переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025.