Євробачення-2025: стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі

Про це повідомило "Суспільне мовлення".

"Суспільне мовлення" відкрило прийом заявок на участь у конкурсі. Подати заявку можна протягом двох місяців — з 17 вересня до 10 листопада 2024 року через форму на сайті eurovision.ua.

Музична продюсерка національного відбору, співачка й авторка пісень Тіна Кароль закликає артистів спробувати свої сили та звертає увагу на ключові вимоги до пісень, які прагнуть представити Україну на Євробаченні-2025.

"Важливо, що один артист може подати кілька пісень: дві, три або навіть чотири. Їх можна подавати навіть у демоверсіях. Експериментуйте! Ви також можете подати одну пісню в різних варіантах. Але є важливі критерії відбору: це мають бути оригінальні авторські пісні. Треки, створені на основі інших композицій, — не приймаються. Народні пісні — не приймаються. Пісні, які вже були опубліковані, навіть якщо це всього 10 секунд, — не приймаються. І памʼятайте, що хронометраж пісні має складати 3 хвилини", - уточнила Кароль.

Участь у Нацвідборі можуть взяти артисти, які на момент фіналу пісенного конкурсу "Євробачення–2025" досягнуть 16-річного віку. Як і в попередні роки, подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 людей.

За правилами, учасники українського Нацвідбору не можуть паралельно брати участі у відборах, що проводять інші країни-учасниці конкурсу. За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать участь у Нацвідборі. До нього увійдуть до 20 виконавців. Учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою.

Список фіналістів Нацвідбору, який включатиме до 9 виконавців, буде сформований до 20 грудня. Серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу. Остаточний список фіналістів буде оприлюднено в строк до 17 січня 2025 року.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року, на якому за результатами голосування журі та глядачів оберуть представника України на Євробаченні в Швейцарії.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.