Соліст "Хейтспіч" послав на**й Тіну Кароль, бо його пісня не пройшла в Нацвідбір на Євробачення

Про це написав у соцмережі X Дмитро Однороженко.

Вокаліст гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко обурився, що музиканти не пройшли до довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025". Увечері 11 грудня оприлюднили лонглист з 20 артистів, з яких згодом оберуть фіналістів Нацвідбору.

Коментуючи рішення команди Нацвідбору, цьогорічна музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що до списку не потрапила низка сильних пісень через порушення правил.

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", - наголосила Кароль.

Однороженко поділився цитатою продюсерки, підписавши: "Ой, та іди на**й".

Варто зауважити, що заборона на використання ненормативної лексики не є виключно справою смаку Тіни Кароль. Ця вимога закріплена в офіційних правилах національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення–2025".

"У тексті пісні не може використовуватися нецензурна (ненормативна) лексика або інша неприйнятна лексика", - зазначається в документі.