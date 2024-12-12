Соліст "Хейтспіч" послав на**й Тіну Кароль, бо його пісня не пройшла в Нацвідбір на Євробачення
Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення Тіна Кароль пояснила, що низка пісень не потрапили до лонглиста учасників через порушення правил, зокрема ненормативну лексику в тексті
Про це написав у соцмережі X Дмитро Однороженко.
Вокаліст гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко обурився, що музиканти не пройшли до довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025". Увечері 11 грудня оприлюднили лонглист з 20 артистів, з яких згодом оберуть фіналістів Нацвідбору.
Коментуючи рішення команди Нацвідбору, цьогорічна музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що до списку не потрапила низка сильних пісень через порушення правил.
"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", - наголосила Кароль.
Однороженко поділився цитатою продюсерки, підписавши: "Ой, та іди на**й".
Варто зауважити, що заборона на використання ненормативної лексики не є виключно справою смаку Тіни Кароль. Ця вимога закріплена в офіційних правилах національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення–2025".
"У тексті пісні не може використовуватися нецензурна (ненормативна) лексика або інша неприйнятна лексика", - зазначається в документі.
- До довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів.
- Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
- Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
- Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
- На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.
- 17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025. Їх прийматимуть до 10 листопада.
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