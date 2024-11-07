Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 назвали орієнтовну дату фіналу

Про це повідомляється на корпоративному сайті Суспільного.

Суспільне, яке є організатором національного відбору на Євробачення–2025, оголосило конкурс на створення телеверсії фіналу Нацвідбору. Так, організатори очікують на пропозиції формату та локації проведення, яка б враховувала вимоги безпеки в умовах воєнного стану, сценічного рішення, режисерського бачення з постановками номерів артистів та створенням образів виконавців тощо.

Зазначається, що орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення – 2025 запланована на 8 лютого 2025 року.

Репетиції номерів фіналістів орієнтовно пройдуть з 4 по 7 лютого, зокрема 7 лютого відбудеться генеральна репетиція національного відбору в прямоефірному режимі та телевізійний запис.

8 лютого 2025 року – повний генеральний прогон (за потреби) та ефір фіналу національного відбору на Євробачення – 2025 (із глядачами).

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025. Їх прийматимуть до 10 листопада.