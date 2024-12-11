Євробачення-2025: оголошено лонглист учасників нацвідбору

Про це повідомляє Суспільне.

Хто потрапив до списку?

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Хто не увійшов у лонглист?

За словами цьогорічної музичної продюсерки нацвідбору на Євробачення-2025 Тіни Кароль, до списку не потрапила низка сильних пісень.

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", - зазначила Кароль.

Що буде далі?

Повідомляється, що тепер відбудуться прослуховування учасників, після чого буде названо імена 9 фіналістів. Ще одного учасника чи учасницю, якого не оберуть за результатами прослуховувань, буде обрано після рейтиногового онлайн-голосування.

Коли буде фінал нацвідбору?

Фінал нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться у лютому 2025 року. Склад журі фіналу можна буде обрати через онлайн-голосування.