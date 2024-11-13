Нацвідбір на Євробачення-2025: організатори отримали 369 заявок від учасників із 8 країн

Про це повідомляє Суспільне.

Цьогоріч на участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2025" Суспільне отримало 369 заявок. Серед них 232 сольних виконавці та 72 гурти.

Під час прийому заявок, що тривав з 17 вересня до 10 листопада, надійшло 374 пісні, адже деякі артисти подавали більше ніж одну композицію. Цьогоріч на участь у Нацвідборі подалися артисти також із-за кордону. Зокрема, надійшли заявки зі Швеції, Німеччини, Польщі, США, Франції, Іспанії, Великої Британії.

За результатами попереднього відбору буде сформовано лонгліст учасників, які продовжать участь у Нацвідборі. До списку увійдуть до 20 виконавців, які мають пройти прослуховування та особисто взяти в ньому участь.

До 20 грудня за результатами прослуховування оберуть список фіналістів Нацвідбору, який включатиме до 9 виконавців. Серед учасників, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведене рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу.

Повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня 2025 року.

Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

17 вересня стартував прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2025. Їх прийматимуть до 10 листопада.



