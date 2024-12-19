Тіна Кароль пояснила, чому СолоХа не потрапила у лонглист Нацвідбору на Євробачення

Про це вона сказала в інтервʼю Славі Дьоміну.

Минулого тижня Суспільне оприлюднило довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2025. Деякі артисти, які подавали свої заявки, не пройшли у лонглист та публічно висловили своє обурення.

Так, співачка Тереза Балашова, більш відома як СолоХа, зауважила, що вже неодноразово подавалася на Нацвідбір, але жодна зі спроб не завершилася успіхом. Вона наголосила, що хотіла би отримувати зворотний зв'язок від журі, яке б аргументувало відмову.

Музична продюсерка Нацвідбору Тіна Кароль пояснила, що пісні інших претендентів на вихід у фінал виявилися сильнішими.

"Ця пісня не пройшла у двадцятку, тому що поруч цього року є сильніші виконавці. І це треба якось прийняти і зрозуміти", - зазначила Кароль.

Вона також висловила власну думку щодо того, як СолоХа могла би збільшити свої шанси наступного року.

"Ви можете звернутися наступного разу, але моя особиста вам порада, пані СолоХо, я б рекомендувала вам змінити жанр музики. Можливо, якщо ви звернете на це увагу, ви побачите результат самі у своїх стримах, за своїм успіхом, у продажу квитків на ваші концерти. Ви прекрасна, красива дівчина. Я добре знаю, про кого ми говоримо, я вважаю, що треба пошукати себе в іншому напрямку, в іншому стилі", - порадила Кароль.

До довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.

Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.

Соліст "Хейтспіч" нецензурно вилаявся на адресу музичної продюсерки Нацвідбору Тіни Кароль, бо його пісня не пройшла на Нацвідбір.

Українська співачка СолоХа, яка подавала заявку на участь у національному відборі і не пройшла у лонглист, обурилася, що деякі артисти беруть участь у Нацвідборі двічі або тричі. Вона також заявила, що хотіла б отримати відгук від журі з поясненням, що не так з піснею.

Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою національного відбору, зазначила, що перебуває у проєкті безкоштовно

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.





