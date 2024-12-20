Стали відомі імена девʼяти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025, ще одного учасника фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування
Про це повідомляє Суспільне.
Організатори національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" оприлюднили імена девʼяти фіналістів, які у лютому змагатимуться за право представляти Україну в Базелі.
Наразі список учасників виглядає наступним чином:
Future Culture — Waste My Time
KHAYAT — HONOR
KRYLATA — STAY TRUE
MOLODI — my sea
Ziferblat — Bird of pray
Абіє — Дім
ДК Енергетик — Сіль
Маша Кондратенко — No time to cry
Влад Шериф — Wind of change
У січні в застосунку Дія пройде онлайн-голосування, яке визначить ще одного — десятого учасника фіналу. Українці обиратимуть з учасників лонгліста, які не пройшли у шортліст.
"Отже, дев’ять фіналістів Нацвідбору-2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти", — прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору-2025 Тіна Кароль.
Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
- До довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" увійшли 20 українських артистів. Повний список цьогорічних фіналістів Нацвідбору оприлюднять до 17 січня 2025 року.
- Наразі орієнтовно трансляція національного відбору на Євробачення-2025 запланована на 8 лютого 2025 року.
- Соліст "Хейтспіч" нецензурно вилаявся на адресу музичної продюсерки Нацвідбору Тіни Кароль, бо його пісня не пройшла на Нацвідбір.
- Українська співачка СолоХа, яка подавала заявку на участь у національному відборі та не пройшла у лонглист, обурилася, що деякі артисти беруть участь у Нацвідборі двічі або тричі. Вона також заявила, що хотіла б отримати відгук від журі з поясненням, що не так з піснею.
- Згодом Тіна Кароль порадила артистці змінити жанр музики
- Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч стала музичною продюсеркою національного відбору, зазначила, що перебуває у проєкті безплатно
- Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.18
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе