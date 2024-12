Стали відомі імена девʼяти фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025

Про це повідомляє Суспільне.

Організатори національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" оприлюднили імена девʼяти фіналістів, які у лютому змагатимуться за право представляти Україну в Базелі.

Наразі список учасників виглядає наступним чином:

Future Culture — Waste My Time

KHAYAT — HONOR

KRYLATA — STAY TRUE

MOLODI — my sea

Ziferblat — Bird of pray

Абіє — Дім

ДК Енергетик — Сіль

Маша Кондратенко — No time to cry

Влад Шериф — Wind of change

У січні в застосунку Дія пройде онлайн-голосування, яке визначить ще одного — десятого учасника фіналу. Українці обиратимуть з учасників лонгліста, які не пройшли у шортліст.

"Отже, дев’ять фіналістів Нацвідбору-2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти", — прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору-2025 Тіна Кароль.

Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.