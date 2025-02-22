В Японії номінували на культурну премію мангу про війну в Україні

Про це інформує компанія Asahi Shimbun.

Автор манги, відомий під псевдонімом Курамото Чія, розповів, що "Бойовий шрам" є його дебютною роботою, яка втілює десять років прагнень стати художником-мангакою.

У манзі зібрані різноманітні історії з війни в Україні, фрагменти яких автор публікував у соціальних мережах.

Одним з джерел натхнення для створення історій стали українські військовослужбовці, які допомагали автору у зборі матеріалів.

У своїх коментарях у соцмережах Курамото висловив сподівання, що мангу можуть видати українською мовою. Видавцем у Японії є компанія Kadokawa.

Довідково: Премія, названу на честь видатного мангакі Тедзуки Осаму, присуджується за значні досягнення окремих авторів та колективів у сфері манги, опублікованої в Японії.